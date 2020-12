Pandemie : Zwei weitere Todesfälle im Landkreis Vulkaneifel und 20 bestätigte Neuinfektionen

Im Landkreis Vulkaneifel sind erneut zwei Todesfälle im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 gemeldet worden.

Wie die Kreisverwaltung mitteilte, handelt es sich um zwei weitere Bewohner des Alten- und Pflegeheims Maternus Seniorenzentrum Am Auberg in Gerolstein im Alter von 83 und 90 Jahren. Das Gesundheitsamt des Landkreises Vulkaneifel hat seit Heiligabend 20 weitere bestätigte Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 gemeldet. Die Anzahl der bisher positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen mit Wohnsitz im Landkreis Vulkaneifel erhöht sich somit auf insgesamt 990 Personen. Aus der häuslichen Isolation konnten als genesen bislang insgesamt 747 Personen entlassen werden, davon 13 Personen seit gestern. Aktuell sind 215 Personen mit Wohnsitz im Landkreis Vulkaneifel akut an COVID-19 erkrankt. Davon befinden sich derzeit 11 Personen in stationärer Behandlung. Seit Beginn der Pandemie gibt es bisher 28 Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-19 zu beklagen. Insgesamt gab es im Landkreis Vulkaneifel in den letzten 7 Tagen 115 bestätigte Neuinfektionen. Der 7-Tage-Inzidenz (Fälle der letzten 7 Tage/ 100.000 Einwohner) im Landkreis Vulkaneifel liegt damit heute bei 189,7.