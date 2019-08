Freizeit : Zweite Auflage: Mountainbiken rund um Neroth

Neroth (red) Die Nero-Biker veranstalten am Samstag, 17. August, das zweite Drei-Stunden-Mountainbike-Rennen und ein Rennen für Kinder um den Sportplatz in Neroth. Nach den positiven Resonanzen im vergangenen Jahr starten die Nero-Biker zur zweiten Auflage starten.

Zudem gibt es eine eigene Wertung für E-Bikes, wobei die Fahrer sich ebenfalls in den verschiedenen Klassen anmelden können.Der Start ist um 15 Uhr am Sportplatz. Bereits ab 13 Uhr messen sich die Jugendlichen in verschiedenen Altersklassen beim Kids-Race. Die wichtigste Neuerung in diesem Jahr ist, dass es für beide Wettbewerbe eine professionelle Zeitnahme geben wird. Für alle Teilnehmer gibt es Startertüten.