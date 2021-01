Kostenpflichtiger Inhalt: Pandemie : Zweiter Coronafall: Kita in Daun wird nicht geschlossen

In der Integrativen Kita in Daun ist der zweite Corona-Fall aufgetreten. Foto: dpa/Robert Michael

Daun In der Integrativen Kindertagestätte in Daun ist eine weitere Mitarbeiterin mit Corona infiziert. Somit sind nach aktuellem Stand (Mittwochnachmittag) zwei Mitarbeiterinnen infiziert. Eine stammt laut Gesundheitsamt aus dem Kreis Vulkaneifel, eine aus einem Nachbarkreis, beide arbeiten laut Gesundheitsamt jedoch in einer Gruppe der Kita, die von den anderen Gruppen separiert ist.