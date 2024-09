Prozess in Trier Bedrohung und Körperverletzung: Angeklagter sieht sich als Opfer

Das Landgericht Trier hat den Prozess gegen einen 46-Jährigen aus Gerolstein fortgesetzt, dem eine große Anzahl verschiedener Straftaten zur Last gelegt wird (wir berichteten). Staatsanwalt Geisen-Krischel geht davon aus, dass der Mann teilweise im Zustand der Schuldunfähigkeit und teilweise mit verminderter Schuldfähigkeit handelte. Derzeit ist der Beschuldigte vorläufig in einer geschlossenen Psychiatrie untergebracht. Am ersten Verhandlungstag betonte Staatsanwalt Geisen-Krischel: „Der Beschuldigte leidet an einer schweren psychischen Störung. Daher ist es ihm nicht möglich, das Unrecht seiner Taten in den meisten Fällen einzusehen.“