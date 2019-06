Schule : Zwischen Fantasie und Realität

Daun „Kopf in den Wolken“ heißt ein Filmprojekt, das die Westeifel-Werke (WEW) gemeinsam mit Schülern des Thomas-Morus-Gymnasiums Daun (TMG) umgesetzt haben. Im Dauner Kinopalast haben sich mehr als 200 Schüler den Film angeschaut.

Wer den Kopf in den Wolken trägt, der ist sprichwörtlich ein Träumer, einer, der mit viel Fantasie die Realität nicht wahrnehmen will. Genau so eine Träumerin ist die 14-jährige Jana im Film „Kopf in den Wolken“. In ihrer Fantasie kämpft sie in Ritterrüstung gegen Räuber im Wald oder besiegt verbrecherische Burgbewohner. In der Realität wird sie von Mitschülerinnen wegen ihrer offensichtlichen geistigen Abwesenheit gemobbt.