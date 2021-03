Corona Fallzahlen : Zwölf Neuinfektionen im Vulkaneifelkreis

Am Wochenende gab es im Vulkaneifelkreis insgesamt 12 Neuinfektionen. Foto: dpa/Robert Michael

Daun (red) Das Gesundheitsamt des Kreises Vulkaneifel hat am Samstag und Sonntag, 6. und 7. März, insgesamt zwölf weitere bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet: zwei am Samstag und zehn am Sonntag.