Soziales : Zwölfte Runde für Team mit Stern

Gerolstein Seit 2010 unterstützt der Gerolsteiner Brunnen Projekte und Initiativen für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren. Gefördert werden Projekte in den Verbandsgemeinden Gerolstein, Daun und Kelberg.

Insgesamt investiert der Gerolsteiner Brunnen 50 000 Euro. „Seit Beginn von Team mit Stern vor elf Jahren konnten wir bereits mehr als 200 gemeinnützige Projekte fördern und so Kinder und Jugendliche, aber auch Familien und Senioren unterstützen“, erklärt Roel Annega, Vorsitzender der Geschäftsführung des Gerolsteiner Brunnen. „Besonders in den vergangenen Jahren haben wir auch verstärkt Projekte mit einem klaren Umweltbezug gefördert.“

Nach Sturmtief Sabine - In der Vulkaneifel bleibt die Lage auch am Montag noch gefährlich (Fotos/Video)

Folgen und Schäden : Nach Sturmtief Sabine - In der Vulkaneifel bleibt die Lage auch am Montag noch gefährlich (Fotos/Video)

2019 hat der Brunnen diverse Vorhaben gefördert, darunter das Projekt „Lets Rock The Music“ der Musikschule Vulkaneifel, die Instrumental-Coachings der Kinder und Jugendlichen in Förderzentren anbieten. Unterstützt wurde auch das DRK Bildungswerk Eifel-Mosel-Hunsrück, das so Erste-Hilfe-Kurse in den Grundschulen im Kreis Vulkaneifel anbieten konnte. Das Haus der Jugend Gerolstein