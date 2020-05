Wadern Der Abriss der seit rund zweieinhalb Jahren geschlossenen St.-Elisabeth-Klinik in Wadern startet noch in diesem Monat.

Das Krankenhaus in Wadern wird abgerissen. Das teilte ein Sprecher der Marienhaus Holding GmbH mit. Demnach sollen die Abrissarbeiten am Montag, 25. Mai, beginnen.

Das Krankenhaus war im November 2017 geschlossen worden, seither stand das Gebäude leer. Der frühere Träger des Krankenhauses, die Marienhaus Holding, kündigte an, am Donnerstag weitere Details zu der künftigen Nutzung des Areals bekannt zu geben. Nach Informationen der Saarbücker Zeitung könnte die durch den Abriss frei werdende Fläche für die Erweiterung des angrenzenden Alten- und Pflegeheims St. Maria genutzt werden.

Zuletzt hatte es im Zuge der Corona-Krise den Vorschlag gegeben, das Klinik-Gebäude wieder für die Behandlung von Corona-Erkrankten in Betrieb zu nehmen. Diese Idee von Bürgermeister Jochen Kuttler war allerdings nicht in die Tat umgesetzt worden.

Die Schließung des Krankenhauses vor rund zweieinhalb Jahren hatte zu massiven Protesten im gesamten Hochwaldraum geführt. Als Folge hatte sich eine Bürger-Initiative gegründet, die sich für die Wieder-Errichtung eines Akut-Krankenhauses in der Region, der so genannten Nordsaarlandklinik, stark gemacht hatte. Im Herbst vergangenen Jahres hatte das saarländische Gesundheitsministerium auch ein entsprechendes Interessen-Bekundungsverfahren in Gang gesetzt, über das potenzielle Betreiber einer solchen Nordsaarlandklinik gefunden werden sollten. Allerdings hatte diese Investorensuche nicht zum erhofften Ergebnis geführt. Es hatte sich kein öffentlicher oder privater Träger gefunden, der sich bereit erklärt hatte, einen Klinik-Neubau in dem vom Land erwarteten Leistungsumfang in der Nordsaarlandregion zu errichten.