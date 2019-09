Von einem ehemaligen Natobunker in Traben-Trarbach sollen Kriminelle internationale Hackerangriffe gesteuert haben. Foto: dpa.

Traben-Trarbach Aus einem ehemaligen Natobunker in Traben-Trarbach sollen Hackerangriffe unter anderem auf Kunden der Telekom gesteuert worden sein. Auch sollen von dort Webseiten betrieben worden sein, über die weltweit illegal Waffen und Drogen verkauft und auch Kinderpornografie verbreitet worden sein sollen. Die Ermittler haben am Donnerstag 13 Verdächtige festgenommen.

Die Ermittlungen dauerten fast fünf Jahre. Am Donnerstagabend schlugen die Ermittler zu. Sie nahmen 13 Verdächtige fest, die in einem ehemaligen Natobunker in Traben-Trarbach ein Rechenzentrum betrieben haben sollen.