Bauernregeln und ihr Wahrheitsgehalt : Am Sonntag ist in der Region Trier Schwitzen angesagt - Aber wirklich sieben Wochen lang? Alle Infos zum Siebenschläfertag

Foto: dpa/Patrick Seeger

Trier Am Sonntag ist Siebenschläfertag. War da nicht was? Doch! Angeblich wird das Sommerwetter so wie an diesem Tag. Sagt eine Bauernregel. Aber stimmt sie auch?