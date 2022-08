Sommerserie : Wander-Routen und Kultur in und um die Stadt Vianden

Vianden/Stolzembourg Mit rund 2000 Einwohnern ist Vianden im Norden des Großherzogtums ein beschauliches Städtchen entlang der Our. Viel Natur, Wald und Wiesen laden besonders Wanderer ein, die Region zu erkunden.

Einen Panoramablick über das Ourtal und die malerische Stadt gibt es bei einer rund neun Kilometer langen Wanderung um Vianden. Auch hier ist der Start- und Endpunkt am Busbahnhof. Abwechslungsreiche Wege führen durch den Wald in Richtung Bivels, über die Our und zurück in die Stadt. Mit einer Steigung von zirka 330 Höhenmetern wird auch dieser Weg als mittelschwer eingestuft.