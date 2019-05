Medizin : Wann darf ein todkranker Mensch freiwillig aus dem Leben scheiden?

Trier/Luxemburg Auch in der Region müssen sich Ärzte oft mit dem Thema Sterbehilfe auseinandersetzen. Gesetz setzt Medizinern enge Grenzen. In Luxemburg ist Rechtslage anders.

Seit 2009 ist im Großherzogtum Sterbehilfe oder Beihilfe zum Suizid gesetzlich erlaubt. 71 Menschen, in den meisten Fällen unheilbar an Krebs Erkrankte, haben seitdem diesen Weg gewählt, um aus dem Leben zu scheiden. Fast alle seien zu Hause gestorben, oft in Anwesenheit ihrer engsten Verwandten und Freunde, sagt Palliativmediziner Maurice Graf. Er selbst habe schon Sterbehilfe geleistet, so Graf bei einer Veranstaltung der Bezirksärztekammer Trier.

Neben Luxemburg ist das Töten auf Verlangen auch in Belgien und den Niederlanden erlaubt. In Deutschland ist aktive Sterbehilfe verboten. Verabreiche der Arzt einem Patienten ein Medikament, das das dazu führt, dass dieser stirbt, mache sich der Mediziner strafbar, sagt der Trierer Rechtsanwalt Friedemann P. Ulbrich. Nicht strafbar hingegen sei die Teilnahme an einem, von einem Patienten freigewählten Suizid, so wie auch Selbsttötung an sich in Deutschland nicht unter Strafe stehe.