Katastrophenschutz : Warnen die Sirenen bald wieder vor „Fliegeralarm“?

Eine Sirene steht auf dem Dach einer Freiwilligen Feuerwehr. In Rheinland-Pfalz sollen die Sirenen in Zukunft nicht nur die Feuerwehren zum Einsatz rufen, sondern auch die Bevölkerung warnen. Foto: dpa/Arne Dedert

Trier Eigentlich galten sie als überflüssig, nach der Flutkatastrophe sollen sie aber wieder flächendeckend aktiviert werden: Sirenen.

Seit der verheerenden Flutnacht, die auch in der Region enorme Schäden verursacht hat, wird darüber diskutiert, wie die Bevölkerung im Katastrophenfall besser gewarnt werden kann. Nicht erst seitdem ist bekannt, dass etwa die in der Region Trier noch vorhandenen Sirenen nicht zur Warnung, sondern allein zur Alarmierung der Feuerwehr dienen.

Nach Ende des Kalten Krieges wurde nicht nur die Zahl der Sirenen überall in Deutschland drastisch reduziert. Die noch übriggebliebenen Geräte können nur noch den dreistufigen Alarmierungston für die Feuerwehr abspielen – nicht aber den einminütigen auf- und abschwellenden Ton, mit dem früher vor Fliegeralarm oder Gefahrenlagen gewarnt wurde. Zu Zeiten des Kalten Krieges war klar, wenn die Sirene außerhalb von Übungen und Probealarm diesen Ton von sich gibt, soll man sich nach Hause oder in ein Gebäude begeben und Radio oder Fernsehen einschalten.

Der Katastrophenschutz in Friedenszeiten liegt in der Verantwortung von Ländern und Kommunen. Der Bund hatte jedoch schon vor der Flutnacht am 14. Juli ein Sirenen-Förderprogramm in Höhe von 88 Millionen Euro aufgelegt. Er gehe davon aus, dass dieser Betrag nicht ausreichen werde, sagte Seehofer.

Das Land fördere die Modernisierung der Sirenen mit 50 Prozent der Anschaffungskosten, so der Ministeriumssprecher. Die Auslösung der Sirenensignale zur Warnung der Bevölkerung sei mit der

neuen Technik der digitalen Alarmierung problemlos möglich. Diese intelligenten Sirenen können dann zielgerichtet und nur in den betroffenen Gebieten von der Intergrierten Leitstelle (für die Region befindet sich diese in Trier) ausgelöst werden. Die Gefahrenlage vor Ort und das Ausmaß der Alarmierung wird von den Einsatzleitungen vor Ort bestimmt. Neben einem Warnton sind moderne Sirenen, die bei Stromausfall über Akku betrieben werden können, auch in der Lage, Lautsprecherdurchsagen zu senden. In Kaiserslautern wird auch die Einbindung von Straßenlaternen in die Katastrophenwarnung erprobt. Sie sollen im Ernstfall auch akustisch warnen können.