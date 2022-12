Welche Handys klingelten am Warntag : Warntag: Warum klingelte das Smartphone nicht? Müssen Warnmeldungen aktiviert werden?

Ein Smartphone zeigt eine Probewarnung an. Im gesamten Bundesgebiet fand am Donnerstag der Warntag 2022 statt. Es wurde die Infrastruktur zur Warnung der Bevölkerung getestet. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Trier Stille am Warntag: Hat es um 11 Uhr bei Ihnen auch nicht geklingelt? Und lag das an einer fehlenden Aktivierung der Warnmeldungen in den Einstellungen? Wir haben bei den Katastrophenschützern nachgefragt.