So reisen luxemburgische Regierungsmitglieder Warum Baerbocks luxemburgischer Amtskollege Asselborn überwiegend „Linie“ fliegt

In den vergangenen Wochen ist Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn auf dem Boden geblieben. Statt sein Land bei internationalen Terminen zu vertreten, war der 74-Jährige – wie in jedem Sommer – mit dem Fahrrad quer durch Frankreich unterwegs. Am Freitag vermeldete er dann auf seinem Facebook-Account: „Ferien zu Ende.“