Familientradition seit 1920 Trierer Werft Boost stellt Arbeit ein: Das Ende der Schiffbau-Ära an der Mosel

Trier · Herber Schlag für die Schifffahrt an der Mosel: Die einzig noch verbliebene Werft Boost im Trierer Norden stellt im Sommer den Betrieb ein. Aufträge gäbe es zu Genüge – an was liegt es also?

01.02.2024 , 13:36 Uhr

Anfang der 2000er Jahre war die Werft Boost der einzige deutsche Containerschiffproduzent. Hier wurde das Motorgüterschiff „Lutin“ auf der Trierer Werft zusammengebaut. Foto: privat

Wie der Fachkräftemangel allmählich um sich schlägt und dabei ganze Wirtschaftszweige zerstört, kann man derzeit am einzig noch verbliebenen Schiffbauunternehmen an der Mosel sehen: Die Werft Boost in Trier wird zum 30. Juni ihren Betrieb einstellen.