Fachkräftemangel „Der Fachkräftemangel ist für viele Betriebe ein Glücksfall“

Seine Thesen sind gewagt, und doch ist Redner und Moderator Stefan Dietz selbst Unternehmer, der weiß, wovon er redet. Als „Glücksfall“ bezeichnet er den Fachkräftemangel, der eher als Horrorbotschaft durch die Betriebe geistert. Was er darunter versteht und was er den Führungskräften ins Stammbuch schreibt, das hat er im Interview mit Sabine Schwadorf erklärt. Heute ist er Sprecher auf einer Fachtagung des Transferagentur Kommunales Bildungsmanagement in Trier.