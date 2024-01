Arbeitsmarkt Noch mehr Arbeitslose

Trier · Die Zahl der Arbeitslosen in der Region Trier – einerseits steigt sie so wie gewöhnlich im ersten Monat eines Jahres. In Teilen jedoch auch ungewöhnlich stark, wie die Daten für arbeitslose Migranten zeigen. Warum das so ist.

31.01.2024 , 11:54 Uhr

In der Region Trier ist die Arbeitslosigkeit im Winter nochmals weiter angestiegen. Foto: dpa Foto: dpa/Jens Büttner

Ob schlechtes Wetter oder auslaufende, befristete Verträge: „Der Arbeitsmarkt wird jedes Jahr im Januar und Februar von steigender Winterarbeitslosigkeit geprägt. Im Baugewerbe oder in der Gastronomie können Tätigkeiten im Freien nur bedingt oder gar nicht ausgeführt werden“, sagt Heribert Wilhelmi, Chef der Arbeitsagentur Trier zur Begründung der gestiegenen Arbeitslosigkeit in der Region Trier. Mit 12.981 arbeitslosen Männern und Frauen sind dies 11,3 Prozent mehr als noch im Dezember. So kommen typischerweise die meisten neuen Menschen ohne Job aus der Gastronomie, dem verarbeitenden Gewerbe, vom Bau und aus der Zeitarbeit.