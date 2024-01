500 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft VTU-Empfang als Nagelprobe für 2024: Miese Stimmung in der regionalen Wirtschaft

Nicht nur, dass sich beim Neujahrsempfang der Vereinigung Trierer Unternehmen in der Region Trier (VTU) mit rund 500 Gästen wichtige Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft erstmals im neuen Jahr ein Stelldichein geben. Hier bietet sich auch die beste Gelegenheit, die aktuelle Stimmung in den Betrieben einzufangen und was die verschiedenen Branchen fürs kommende Jahr erwarten. Und die treibt vielen von ihnen derzeit die Sorgenfalten auf die Stirn. VTU-Präsident Frank Natus beschreibt die aktuelle Lage so: „Die Welt scheint aus den Fugen zu geraten – mit gravierenden Folgen für die deutsche Wirtschaft: Sie schrumpft.“ Und angesichts von Wettbewerbsnachteilen, hohen Energiepreisen und einem schleichenden Rückgang der Industrietätigkeit, gebe es keinerlei Unterstützung durch die Politik: „Die Ampelregierung in Berlin streitet, die Ängste der Bürger werden nicht ernst genommen, man kommt mit dem verfügbaren Geld nicht aus – man ist weit weg von der Realität. Das ist ein giftiger Cocktail“, kritisiert er.