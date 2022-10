Lutzerath : Warum drei Raiffeisenbanken zu einer großen fusionieren

Lutzerath Die Raiffeisenbanken Eifeltor, Moselkrampen und Zeller Land planen den Zusammenschluss. Was die Hintergründe für diese Fusion sind.

Mit der Verschmelzung zu einer genossenschaftlichen Regionalbank solle es besser gelingen, die regulatorischen Anforderungen zu bewältigen, Doppelarbeiten zu vermeiden und schließlich Kosten zu senken. Das eingesparte Geld soll lieber dort investiert werden, wo Mitarbeiter, Mitglieder und Kunden profitieren: In eine moderne Arbeitsumgebung, Beratungszeit, innovative Kommunikations- und Vertriebswege sowie die Unterstützung von Vereinen und Initiativen in der Region. „Insgesamt haben wir ein jährliches Einsparpotential von einer Million Euro errechnet. Das bedeutet auch rund 300.000 Euro mehr Steueraufkommen pro Jahr“, erläutert Thomas Welter, Vorstandsmitglied der Raiffeisenbank Eifeltor.

Der neue Name soll lauten: Raiffeisenbank MEHR (Mosel – Eifel – Hunsrück – Region) – und so die Verbundenheit mit dem Geschäftsgebiet in Eifel, Hunsrück sowie an der Mosel darstellen.