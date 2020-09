Polizei : Zwischen Liebhaberei und Imponiergehabe

Trier Warum es derzeit verstärkt Kontrollen gegen Autotuner gibt.

Er könne zu jeder Schraube an seinem 25 Jahre alten BMW eine Geschichte erzählen. „Da steckt einfach viel Herzblut drin“, sagt der 30-Jährige aus dem Kreis Trier-Saarburg. Seit elf Jahren gehöre er zu der Autotuner-Szene. Er und andere Mitglieder der Szene träfen sich regelmäßig etwa im Trierer Messepark, um sich auszutauschen, zu reden und Spaß zu haben. Mehrere hundert Leute treffen sich mittlerweile vor allem freitagabends dort. Ihnen gehe es nicht darum, dort oder in der Stadt ihre Autos auszufahren, mit angezogener Handbremse um die Kurven zu driften oder den Motor laut aufheulen zu lassen. So wie das die sogenannten Poser tun würden. Viele von denen rasten dann mit 100 Sachen durch die Stadt, gefährdeten andere. Dafür hat der 30-jährige Tuner kein Verständnis. „Ich baue mir doch nicht für etliche Tausend Euro ein Auto auf, um es dann kaputtzufahren.“ Daher ärgert er sich, dass durch die verstärkten Kontrollen der Polizei die gesamte Szene in der Region in Verruf geraten sei und quasi generell kriminalisiert werde. Auch wenn er die Polizeipräsenz an sich gut findet. Um, wie er sagt, die schwarzen Schafe in der Szene herauszufiltern. Und laut Polizei gibt es von diesen relativ viele. Seit Juli finden verstärkt Kontrollen statt. Nicht nur im Trierer Messepark. Auch in Wittlich hat die Polizei Tuner und Poser kontrolliert. Die eingesetzten Beamten seien speziell dafür geschult.