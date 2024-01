Arbeitsmarkt schwächelt Mehr Menschen ohne Job: Übliche Winterflaute in der Region

So unterschiedlich stellt sich die Lage am Arbeitsmarkt in der Region Trier zu Jahresende selten dar: Während sich die Lage in der Stadt Trier etwas entspannt, steigt die Arbeitslosigkeit in allen Landkreisen an. Insgesamt gibt es einen leichten, saisonüblichen Anstieg der Arbeitslosigkeit im Dezember – auf 11.667 Menschen ohne Arbeit (Quote 4,0 Prozent).