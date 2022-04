Spritpreise : Spritpreise sinken wieder unter zwei Euro: Warum das nicht für Trier gilt

Tanken wird wieder etwas billiger. Foto: dpa Foto: dpa/Carsten Koall

Trier Tanken wird wieder billiger – rechtzeitig vor Ostern. Nach dem Preisschock im März bewegen sich die Preise an den Zapfsäulen wieder nach unten. Vielerorts in der Region liegen die Spritpreise wieder unter zwei Euro. Nur in Trier nicht. Woran liegt das? Wir haben nachgefragt.