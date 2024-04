1,7 Millionen Euro für ein Haus Immobilienmarkt unter Druck – Warum Luxemburger zum Wohnen und Bauen über die Grenze kommen

Knapp 10.000 Luxemburger leben in Rheinland-Pfalz. Die meisten davon in der Region. Vor allem in der Eifel und in Trier-Saarburg. Allein in den Grenzorten entlang der Mosel, etwa in Nittel, Wincheringen, Langsur oder Ralingen ist der Anteil der Luxemburger besonders hoch.