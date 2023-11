Weltunternehmen Natus übernimmt seine verlängerte Werkbank in Leipzig

In der deutschen Industrie geistert derzeit das Schlagwort von der Deindustrialisierung. Gemeint ist damit die Verlagerung von Investitionen ins Ausland, weil viele Firmen fürchten, dass Deutschland als Industriestandort zu teuer und behäbig ist. Einer, der ebenfalls stets davor warnt, ist Frank Natus – nicht nur Präsident der Vereinigung Trierer Unternehmer in der Region Trier (VTU), sondern auch Chef in dritter Generation des gleichnamigen Familienunternehmens in Trier.