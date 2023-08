Psychologie Warum Prokrastination nichts mit Faulheit zu tun hat

Warum wurde eine eigene Ambulanz für chronische Aufschieber notwendig? Was ist normal, was krankhaft? Viele Studierende, die Dinge, die gemacht werden müssen, immer wieder aufschieben, suchten die unieigene Psychotherapieambulanz auf, so die Forscher aus Münster. Das Problem: Sie konnten dort oft nicht behandelt werden, da Prokrastination in dem für die Krankenkassen maßgeblichen Diagnosesystem (noch) nicht als Krankheit aufgeführt und anerkannt ist. Ein anderes Dilemma: Oft erhielten Betroffene falsche Diagnosen, von Depression über ADHS bis hin zu narzisstischer Persönlichkeitsstörung. Das ließ die Wissenschaftler der Uni Münster hellhörig werden, sie begannen zu forschen. Fred Rist, ein wissenschaftlicher Psychologe, richtete die von ihm jahrelang geleitete Spezialambulanz für Prokrastination ein. Denn er hatte herausgefunden: „Prokrastination ist eine tiefgreifende Arbeitsstörung, genauer eine Störung der Selbststeuerung, die nicht gleichzusetzen ist mit alltäglichem Aufschieben“. Letzteres würden fast alle Menschen von sich hin und wieder kennen, wie auch eine Querschnittsuntersuchung der Uni Münster ergab: Nur zwei Prozent aller Studierenden gaben an, Aufschieben als Verhaltensmuster bei sich selbst gar nicht zu kennen.