Corona : Gesundheitsminister: Luca ist ein Beitrag zu Normalität

Trier/Mainz Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch verteidigt den Einsatz von Luca - trotz weniger Nachverfolgungen. Sie sei effektiv. Die Begründung.

Doch offenbar hält sich deren Nutzen von Luca in Grenzen. Bereits vor einigen Wochen teilten die Gesundheitsämter in der Region auf Anfrage unserer Redaktion mit, dass es bislang keine oder nur wenige Kontaktnachverfolgungen durch Luca gegeben habe. „Aus jetziger Sicht ist der Nutzen der Luca-App für das Gesundheitsamt gering“, hieß es seitens der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm.

Der Einsatz von Luca sei dann effektiv, wenn bei einem Ausbruchsgeschehen viele Fälle und deren Kontaktpersonen ermittelt werden müssten, so Hoch. Über die Sommermonate habe es „wenig bis gar kein Ausbruchsgeschehen gegeben“, auch die Inzidenz sei in dieser Zeit niedrig gewesen, bestätigte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums auf Anfrage unserer Redaktion. Der Einsatz von Luca sei effektiv, „wenn bei einem Ausbruchsgeschehen in Innenräumen viele Fälle und deren Kontaktpersonen ermittelt werden müssen“. Mit Beginn der Winterzeit und‚ „wenn viele Veranstaltungen in Innenräumen stattfinden“, werde Luca einen höheren Stellenwert „erfahren und nochmal mehr Anwendung finden“, so die Sprecherin.