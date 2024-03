Wo Kröten über die Straße wandern Achtung, Autofahrer! Hier ist Vorsicht geboten

Amphibien haben laut Albert einen komplexen Lebenszyklus. Das steckt auch in ihrem Namen. Dieser setz sich zusammen aus „amphi“ für beidseitig und „bios“ für Leben. Für die Entwicklung, vom befruchteten Ei über die im Wasser lebende Larve bis hin zum landbewohnenden Tier, brauchen sie geeignete Lebensräume. Sowohl an Land als auch im Wasser. Zur Eiablage suchen die Amphibien Laichgewässer auf. „Die aus dem Ei schlüpfenden Larven leben darin, bis sie als ausgewachsenes Tier an Land gehen“, sagt Albert.