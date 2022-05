Verwirrende Wetterprognosen : Widersprüchliche Vorhersagen — Warum Wetterapps im Hunsrück und in der Eifel öfter falsch liegen als in Trier

Trier Jeder kennt die Widersprüche und wechselhaften Prognosen der verschiedenen Wetterapps. Woran liegt ihre scheinbare Unzuverlässigkeit? Und wie erhält man dennoch die zuverlässigste Prognose? Das haben wir den Diplom-Meteorologen Dominik Jung gefragt.

Bevor man zum Wandern oder einem gemütlichen Glas Wein an die Mosel aufbricht, herrscht oftmals Unsicherheit: „Meine App hat gesagt, es soll regnen.“ – „Ach wirklich? Meine App hat gesagt, es bleibt den ganzen Tag schön.“ Das sind Dialoge die sich in einem solchen Fall gerne abspielen. Aber woran liegt es, dass so viele einschlägige Wetterapps scheinbar Probleme damit haben, den gefürchteten Niederschlag vor dem Picknick-Nachmittag vorherzusagen? Hat es mit der Jahreszeit zu tun oder eher mit der Region? Und wie bekommt man denn nun die zuverlässigste Vorhersage? All diese Fragen haben wir dem Diplom-Meteorologen Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst „Q.met“, gestellt.

Wetterapp: Neue Daten im sechs Stunden Takt

Hinter der Sprunghaftigkeit vieler Wettervorhersagen verbirgt sich eine denkbar einfache Erklärung: Etwa alle sechs Stunden erhalten die digitalen Dienste neue Werte von den Messstationen und passen ihre Vorhersagen dementsprechend an. Diese neuen Daten wirken sich aber vor allem auf die Vorhersagen aus, die mehr als drei Tage in der Zukunft liegen. Nutzern, die ihr Wochenende gerne schon im Voraus planen, kann dann durchaus schon einmal ein vermeintlicher Strich durch die Rechnung gemacht werden, gefolgt von einer Erleichterung aufgrund einer vermeintlich besseren Prognose ein wenig später. Allgemein kann man sagen, dass Prognosen immer genauer sind je näher sie in der Zukunft liegen. „Für die nächsten 72 Stunden haben wir für unsere Prognosen im Allgemeinen eine Trefferwahrscheinlichkeit von etwa 85 Prozent. Alles danach lässt sich dann schon nur noch mit etwa 50 Prozent Sicherheit vorhersagen“, erläutert Jung. Vorhersagen, die über eine Woche in die Zukunft blicken, sieht der Meteorologe skeptisch: „Die Wetterdienste machen das, weil einer mal damit angefangen hat, aber eigentlich ist das Quatsch.“ Prognosen, die weit in der Ferne liegen, könne man unmöglich so genau vorhersagen, wie manche Apps es ihren Nutzern glauben machen wollen.

Was macht eine Wettervorhersage schwierig?

Entgegen unserer Vermutung hat die Jahreszeit wenig Einfluss auf die Vorhersagbarkeit des Wetters. Eine stabile und gut berechenbare Wetterlage kann es sowohl im Sommer als auch im Winter geben. Was hingegen durchaus einen Einfluss auf die Wetterlage haben kann, sind die topografischen Gegebenheiten einer Region. Hügel und Berge zum Beispiel können eine große Rolle bei der Wettervorhersage spielen. Schauer und Gewitter lassen sich in bergigen und hügeligen Regionen deutlich schwerer genau vorhersagen als auf dem flachen Land. Auf zwei Seiten eines Bergs können vollkommen unterschiedliche Wetterlagen herrschen, da Wolken sozusagen an den Bergen hängen bleiben. Damit ist auch zu erklären, dass Vorhersagen im Hunsrück und der Eifel deutlich seltener richtig liegen als Prognosen für tiefer gelegene Gebiete wie Trier.

Regen ist knifflig

„Regen ist das schwierigste meteorologische Parameter für eine Vorhersage“, sagt der Diplom-Meteorologe. Besonders wenn es um die genaue Menge und den Ort des Niederschlags geht, sei Regen oftmals unberechenbar. Temperatur lasse sich hingegen relativ gut vorhersagen, da diese nicht so lokal gebunden sei wie Schauer und Gewitter. Allgemein gilt also die Faustregel: Je räumlich begrenzter ein Wetterphänomen auftritt, desto schwerer ist es vorherzusagen. Große und flächendeckende Regenmassen wie letzten Sommer lassen sich zum Beispiel in der Regel verlässlich vorhersagen.

Wo bekommt man die beste Vorhersage?

Aber wie und wo bekommt man denn nun die beste und verlässlichste Wettervorhersage? Dominik Jung rät uns lachend dazu, den Meteorologen unseres Vertrauens anzurufen. Sollte allerdings gerade kein Meteorologe erreichbar sein, sei es eine weitere gute Methode, die Prognosen von möglichst vielen Wetterapps einzuholen, zu vergleichen und sich so selbst ein umfassendes Urteil zu bilden.