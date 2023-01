Mainz-Besuch : Was Bundeskanzler Olaf Scholz zur rheinland-pfälzischen Industrie und über Malu Dreyer sagt

Foto: dpa/Arne Dedert

Mainz Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Montag und Dienstag der Landeshauptstadt Mainz einen Besuch abgestattet - zunächst zu Ehren Malu Dreyers, am nächsten Tag für Gespräche mit der rheinland-pfälzischen Chemieindustrie. Zur Lambrecht-Nachfolge schwieg der Kanzler.

Kurz nach dem Pressestatement des Bundeskanzlers in der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei sickert die Information durch. Der niedersächsische Innenminister, Boris Pistorius (SPD), soll neuer Verteidigungsminister werden. Christine Lambrecht gab am Montag ihren Rücktritt bekannt. Olaf Scholz hatte seitdem zu diesem Thema geschwiegen – auch am Dienstagmorgen in Mainz. Fragen waren beim Pressestatement nicht zugelassen. Scholz wollte nur über die Chemie sprechen.

Zu diesem Thema hatten sich der Kanzler und Ministerpräsidentin Malu Dreyer mit Spitzenvertretern der Industrie getroffen. Die Branche ist für Rheinland-Pfalz besonders bedeutend und hat nach Angaben der Regierung einen Anteil von 28 Prozent an der gesamten Industrieproduktion des Landes. 70.000 Menschen sind in der Chemie beschäftigt.

Foto: dpa/Hannes P Albert

Scholz kündigte an, alle Voraussetzungen zu schaffen, dass Deutschland Chemie- und Innovationsstandort bleibe. Die Regierung werde die Voraussetzungen für ausreichende Versorgung mit erneuerbaren Energien und Wasserstoff schaffen. Scholz wollte ein Signal senden: Wer in Deutschland investiere, könne sich auf ausreichende Versorgung verlassen. Nach Beginn des Krieges hatte insbesondere die energieintensive chemische Industrie immer wieder vor Abwanderung in andere Länder gewarnt. Der Kanzler kündigte indes auch ein „spezielles Format“ an, um mit der chemischen Industrie im Gespräch zu bleiben. Es brauche den konkreten Dialog, sagte Scholz. Ministerpräsidentin Dreyer sagte, der Chemie komme eine zentrale Rolle bei vielen Produkten zu - darunter lebenswichtige Medikamente, alltäglichen Produkten und Batterie-Speichern. Sie sei nicht nur „eine Branche, die sich selbst in der Transformation befindet, sondern zugleich eine Schlüsselindustrie für das Gelingen der Transformation insgesamt“.

Bundeskanzler Scholz hatte seinen Rheinland-Pfalz-Besuch schon am Montagabend gestartet. In Mainz hielt er beim SPD-Jahresauftakt eine Rede zu Malu Dreyers zehnjährigem Amtsjubiläum. Die beiden verbinde ein langer Weg und eine „enge Freundschaft“, sagte Scholz. Er erinnere sich noch genau, wie sehr er sich damals für Dreyer gefreut habe. Der Kanzler habe profitiert von „ihrer Erfahrung, Gründlichkeit und Professionalität“ sowie von ihrer „Herzlichkeit und ansteckenden Lebensfreude“.

Die rheinland-pfälzische Ampel-Koalition sei das Vorbild für Berlin gewesen, so Scholz. „Rot, Grün und Gelb kann funktionieren, das war das Signal aus Mainz. Niemand wisse, ob die Bundestagswahl im September nicht anders ausgegangen wäre, wenn die SPD nicht vorher im März die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz gewonnen hätte, sagte der Kanzler im Rückblick auf das Wahljahr 2021. Der Abend in einer ehemaligen Mainzer Fabrikhalle war auch die Feier für das 75-jähriges Jubiläum der rheinland-pfälzischen SPD.