Innovatives Hotel Vorreiter am Bau: Holz-Hotel am Luxemburger Flughafen nimmt Betrieb auf

Vom heutigen Dienstag an startet mit der Eröffnung des Moxy-Hotels am Luxemburger Flughafen Findel der Betrieb des größten Holzgebäudes in Europa – vom Volumen her. Was das Hotel zu bieten hat und was noch auf dem Findel entsteht.

03.09.2024 , 14:50 Uhr

Die Lobby im neuen Moxy-Hotel am Luxemburger Findel setzt auf Gemütlichkeit. Foto Marriott International Foto: Marriott International