Corona-Regeln : Was das neue Infektionsschutzgesetz für Schüler bedeutet

Falls das Infektionsschutzgesetz wie geplant in Kraft tritt, müssen sich infizierte Schüler freitesten. Foto: dpa Foto: dpa/Christoph Soeder

Trier Falls das neue Infektionsschutzgesetz in Kraft tritt, würde Corona genauso eingestuft wie etwa die Pest. Das hätte in seiner derzeitigen Fassung vor allem für Schüler Konsequenzen - auch wenn nur ein Verdacht auf Corona vorliegen würde. Auch Kinder- und Jugendärzte halten die geplante Regelung für unangemessen.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sieht die Kinder besonders durch Corona gefährdet. „Mit meiner Aufgabe als Gesundheitsminister ist es nicht zu vereinbaren, dass Kinder massenhaft erkranken. Die Durchseuchung einer ganzen Generation ist unverantwortlich", sagte er kürzlich. Es gehe um Millionen von Kinder. „Noch wissen wir nicht, was diese Infektion, wenn sie wiederholt auftritt, mit dem Immunsystem der Kinder macht. Das Risiko massenhafter Infektionen in der Schule können wir als Gesellschaft nicht eingehen."

So begründet er auch, warum im Infektionsschutzgesetz, über das der Bundesrat an diesem Freitag abstimmen soll, für Schüler strengere Regeln gelten sollen, als etwa für Arbeitnehmer außerhalb von Gesundheitsberufen. Während sich diese nicht nach einer Corona-Infektion freitesten müssen, sondern – falls symptomlos – nach fünf Tagen ohne weiteren Test aus der Isolation wieder zur Arbeit gehen können. Falls das Gesetz in der Form umgesetzt würde, bedeutet das, dass Corona gleichgestellt wird mit Cholera, Masern, Keuchhusten oder der Pest. Denn in der bisherigen Fassung des Infektionsschutzgesetzes sind 20 Erkrankungen aufgeführt, bei denen den Betroffenen verboten ist, Gemeinschaftseinrichtungen zu betreten, „bis nach ärztlichem Urteil eine Weiterverbreitung der Krankheit“ nicht mehr zu befürchten ist. In der Neufassung des Gesetzes soll auch Corona in diese Liste aufgenommen werden.

Konkret bedeutet das, dass ein Schüler, bei denen ein Corona-Verdacht besteht, etwa weil er hustet, mit einem Selbsttest nachweisen muss, dass er kein Corona hat. Und wer infiziert ist, muss sich freitesten, bevor er wieder zur Schule darf. Auf der Internetseite des Bundesgesundheitsministeriums heißt es: „Kinder mit Verdacht auf Corona können mit Vorlage eines negativen Selbsttests wieder am Unterricht teilnehmen. Schüler, die Corona hatten, können nach Genesung nur nach Vorlage eines bestätigten negativen Tests (z.B. in der Teststelle, in der Einrichtung unter Aufsicht) wieder in die Schule zurückkehren.“ Das sogenannte Freitesten in den offiziellen Testzentren ist kostenlos. Arbeitnehmer, die nicht im Gesundheits- und Pflegesektor beschäftigt sind, müssen sich nicht freitesten.

Die Kinder- und Jugendärzte halten die Regelung für Schüler für unangemessen. „Eine Regelung, die Kindern und Jugendlichen bei milden Krankheitssymptomen ein besonderes gesetzliches Testregime abverlangt, oder sie auf andere Weise anders behandelt als Erwachsene, ist aus medizinischer Sicht nicht sachgerecht“, heißt es in einer Stellungnahme des Bundesverbandes der Kinder- und Jugendärzte. „Wenn Kinder oder Jugendliche ernsthaft krank sind, sollten sie nicht in die Schule oder den Kindergarten gehen. Hier unterscheidet sich COVID-19 jedoch nicht von den Erkältungskrankheiten, bei denen in den Schulen und Kindergärten seit je her ein verantwortungsvoller Umgang selbstverständliche Praxis ist“, so Verbandspräsident Thomas Fischbach. Sein Verband habe daher empfohlen, Covid-19 nicht in die Liste der im geplanten Infektionsschutzgesetz aufgeführten Krankheiten aufzunehmen. „Zu diesem Zeitpunkt der Pandemie ist Covid-19 mit Influenza vergleichbar. Beide sind zu Recht nicht Teil dieses Kataloges“, sagte Fischbach.

Derzeit gibt es an rheinland-pfälzischen Schulen keine Testpflicht. Weder müssen sich Schüler regelmäßig in oder vor der Schule testen, noch müssen sich infizierte Schüler oder Lehrer vor der Rückkehr in den Unterricht testen. Für sie gelten derzeit die gleichen Regeln, wie für alle Corona-Infizierten. Sie müssen sich fünf Tagen absondern, „wobei in den letzten 48 Stunden vor Beendigung der Absonderung keine typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 vorgelegen haben dürfen“, heißt es auf der Internetseite der für die Schulen im Land zuständigen Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD). Und weiter: „Die Absonderung endet spätestens nach Ablauf von zehn Tagen. Eine Freitestung ist nicht mehr vorgesehen.“ Und genau diese Freitestung soll mit dem neuen Infektionsschutzgesetz wieder kommen. Ebenso wie eine Maskenpflicht in Schulen.