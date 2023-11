Weinbau Oskar der Weinwelt: Egon Müller ist Europas Winzer des Jahres

Wer in den goldenen Hallen der Opéra Garnier in Paris geehrt wird, auf den strahlen Pomp und Glamour entweder ab oder er selbst gehört zur goldenen Garde seiner Zunft. So wie Egon Müller, Winzer aus Wiltingen an der Saar. Er ist bei den diesjährigen Golden Vines Awards zu Europas Winzer des Jahres gekürt worden.