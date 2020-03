Grenzkontrollen : Grenzüberschreitende Familienbesuche sind verboten

Trier Trierer Juraprofessorin warnt davor, dass durch die Einreisekontrollen an Luxemburger Grenzen Grundsätze der Freizügigkeit ausgehebelt werden.

Die Ankündigung der Bundespolizei am vergangenen Freitag, kleinere Grenzübergänge von Luxemburg nach Deutschland komplett für den Verkehr dichtzumachen, sorgte für Verwunderung. Aber auch für Ärger. So sollte in der Eifel die Fahrt aus dem Großherzogtum nur noch über Echternacherbrück (Eifelkreis Bitburg-Prüm) möglich sein. Dort wie auch an den anderen noch geöffneten Grenzen kontrolliert seit Montag vergangener Woche die Bundespolizei die Einreise nach Deutschland. So soll verhindert werden, dass Corona-Infizierte ungehindert über die Grenze kommen. Rüber darf nur noch, wer einen triftigen Grund hat. Pendler, die im Großherzogtum arbeiten sowie grundsätzlich alle deutschen Staatsbürger können unkontrolliert weiter fahren. Luxemburger, die keinen Grund für die Einreise nachweisen können, werden zurückgewiesen.

Als nicht verhältnismäßig hält sie zum Beispiel, dass laut Mitteilung der Bundespolizei selbst der Besuch des Ehepartners oder Partners oder die Betreuung eines Familienangehörigen als kein hinreichender Grund für die Einreise nach Deutschland gelten. „Wenn das tatsächlich so praktiziert würde, würde EU-Ausländern in diskriminierender Weise das verboten, was innerhalb Deutschlands mit guten Gründen erlaubt ist“, so von Ungern-Sternberg. Die Maßnahmen dürften die Grundrechte und Grundfreiheiten nicht aus dem Blick verlieren. „Gerade in einer Grenzregion wie Trier steht jedermann ja in besonderer Weise vor Augen, was an gewachsenen grenzüberschreitenden Beziehungen auf dem Spiel steht, wenn in Krisenzeiten die Bekämpfung der Krise allein im Modus des Nationalstaates erfolgt.“