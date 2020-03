Gesundheit : Was ist derzeit medizinisch notwendig und was nicht?

Trier Nicht nur Kliniken schränken derzeit ihr Angebot ein, sondern auch Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen. Weil Patienten Termine absagen, fürchten Therapeuten um ihre Existenz.

Was ist medizinisch notwendig und was nicht? Ärzte, Kliniken, Reha-Einrichtungen oder auch Physiotherapeuten stehen derzeit vor dieser Frage. Damit sich Krankenhäuser auf den „erwartbar steigenden Bedarf an Intensiv- und ­Beatmungskapazitäten zur Behandlung von Patienten mit schweren Atemwegserkrankungen durch Covid--19“ konzentrieren können, wie es in einem Beschluss der Bundesregierung heißt, sollen Eingriffe verschoben werden. Doch was kann verschoben werden? Krankenhäuser entschieden auf Grundlage medizinischer Aspekte, „welche Operationen aufgrund der Corona-Krise zum Schutz der Patienten vor möglichen Infektionen mit dem Virus verschiebbar sind und welche zwingend aus medizinischen Gründen stattfinden müssen“, sagt Dunja Kleis. Sie ist Landeschefin der Krankenkasse Barmer. Zu den Eingriffen, die von Kliniken zurzeit verschoben würden, zählten zum Beispiel Operationen zum Einsetzen künstlicher Gelenke.

Auch eine OP an der Nasenscheidewand sei derzeit nicht unbedingt erforderlich, sagte kürzlich Gerald Gass, Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Die Entscheidung, was notwendig sei und was nicht, liege immer bei den Ärzten in den Kliniken, „die nach medizinischen Kriterien entscheiden“. Lebensrettende Notoperationen würden weiter stattfinden, sagt Kleis. Dazu zählten zum Beispiel Eingriffe bei schweren Verletzungen nach Unfällen oder im Rahmen der Krebsbehandlung. Dass entschieden werde, welche Operation dringend erforderlich ist und welche nicht, gehöre auch außerhalb von Corona-Zeiten zum Klinikalltag, sagt Günther Matheis. Er ist Vorsitzender der Landesärztekammer und Chirurg im Trierer Brüderkrankenhaus.

Nicht nur die Krankenhäuser arbeiten derzeit im Ausnahmezustand. Auch Beratungsstellen wie etwa Die Tür in Trier. Die Suchtberatungsstelle hat alle Gruppenangebote zur Selbsthilfe, Nachsorge und Rehabilitation vorerst abgesagt. Beratung und Hilfe finden nur noch in Einzelgesprächen statt, telefonisch oder persönlich.

Durch diese Einschränkung der Angebote könnte es dazu kommen, dass nötige Therapien bei einigen der Hilfesuchenden nicht mehr in ausreichendem Maße fortgeführt werden könnten, warnt Carsten Müller-Meine, Geschäftsführer der Selbsthilfe Kontakt- und Informationsstelle Trier (Sekis). Dort werden verschiedene Selbsthilfeangebote koordiniert. Alle Gruppensitzungen seien momentan abgesagt. Er befürchtet, dass vor allem psychisch Kranke darunter leiden könnten. Zum einen, weil ihnen der Austausch mit anderen fehle. Aber auch, weil sie möglicherweise die Ausgangsbeschränkungen stark belasteten. „Wir sind weiterhin für die Leute da“, sagt Müller-Meine und ruft Betroffene auf, sich weiterhin bei Sekis zu melden.

Auch Carlita Metzdorf-Klos von der Krebsgesellschaft Trier sagt, dass sie und ihr Team trotz der Absage der Gruppentreffen und persönlichen Beratungstermine weiterhin für Patienten und Angehörige da sei. Vieles laufe jetzt über Telefon oder per E-Mail. Sie stelle fest, dass viele Krebspatienten derzeit verängstigt seien. Sie befürchteten, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Manche wüssten nicht, ob sie die begonnenen Chemo- oder Strahlentherapien fortsetzen sollten. Sie trauten sich auch nicht, zum Hausarzt zu gehen, aus Angst, sich in der Praxis anzustecken. Metzdorf-Klos spricht von einer „schwierigen Zeit“ für alle Betroffenen. Sie berichtet von einem Fall eines älteren Patienten, der aus der Klinik entlassen worden sei, für den dessen Frau aber keinen Hilfsdienst gefunden habe, der die Wundversorgung des Mannes übernommen habe. Begründung: Man nehme derzeit keine neuen Patienten mehr an.

Das bekommen derzeit auch viele zu hören, die auf Physiotherapie angewiesen sind. Auch sollen nur noch medizinisch notwendige Behandlungen erfolgen. Was darunter fällt, sei zunächst unklar gewesen, sagt Herbert Schneider. Er ist Geschäftsführer des Landesverbandes Physikalische Therapie. Mittlerweile ist klar: Verordnet ein Arzt jetzt eine Physiotherapie, gilt dies als notwendig. Bei älteren Verordnungen, liege es im Ermessen des Therapeuten, ob eine Therapie erforderlich sei oder nicht. Die Verunsicherung sei auf beiden Seiten spürbar, sowohl bei den Patienten als auch bei den Physiotherapeuten, sagt Schneider. Viele Termine würden abgesagt.

Das hat aus Sicht des Landesverbands für Physiotherapie weitreichende Folgen. Die selbstständigen Praxisinhaber und deren Angestellte brächte die Verunsicherung der Patienten, zu denen viele zur sogenannten Risikogruppe gehörten, die besonders durch das Coronavirus gefährdet seien, immer näher an den Rand des wirtschaftlichen Ruins, heißt es in einer Mitteilung des Verbands. Viele glaubten, dass die Praxen aufgrund der verhängten Kontaktverbote geschlossen sind. Das sei aber falsch.

„Sollten die Praxen aus finanziellen Gründen schließen müssen, wird dies auch in ganz Rheinland-Pfalz nicht nur jetzt in der Krise, sondern auf Dauer massive Versorgungsprobleme bringen, was am Ende allen Patienten schadet, weil es Heilungsprozesse verzögert oder unmöglich macht.“

Welche Behandlung aktuell unbedingt nötig ist und welche nicht – das steht auf dem Prüfstand. Foto: TV/dpa/Median Kliniken