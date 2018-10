Wer „lebenslang“ bekommt, sitzt meist nicht bis zum Tod

In Rheinland-Pfalz werden Mörder im Schnitt nach 19,5 Jahren entlassen. Der Mörder einer vor 35 Jahren in Trier getöteten Studentin ist aber immer noch in Haft. Warum eigentlich? Von Rolf Seydewitz

In Deutschland gibt es bei der Verbüßung von lebenslangen Gefängnisstrafen teils erhebliche Unterschiede – je nachdem, in welchem Bundesland der Verurteilte inhaftiert ist. So liegt etwa in Rheinland-Pfalz die durchschnittliche Verbüßungszeit bei 19,5 Jahren, während sie in Bayern fast 22 Jahre beträgt. Nach Auskunft des Justizministeriums werden lebenslange Freiheitsstrafen bundesweit nach im Schnitt 19,3 Jahren zu Bewährung ausgesetzt. „Die Achtung der Menschenwürde verlangt, dass auch einem zu lebenslanger Haft Verurteilten nicht jede Freiheitsperspektive genommen wird“, sagt Bundesjustizministerin Katarina Barley unter Verweis auf ein inzwischen über 40 Jahre altes Urteil des Bundesverfassungsgerichts.

Auch die Schweicher SPD-Politikerin weiß natürlich, dass die Auffassung der Karlsruher Richter „nicht immer leicht verständlich ist“, wie es Barley im Gespräch mit unserer Zeitung ausdrückt. Allerdings dürfe eine lebenslange Gefängnisstrafe auch nur dann zur Bewährung ausgesetzt werden, wenn dem nicht eine besonders schwere Schuld des Verurteilten entgegenstehe oder der Häftling weiter gefährlich sei.

Genau das trifft nach Ansicht von Gutachtern auf den 55-jährigen Janusz K. zu. Der gebürtige Pole hat im November 1983 in Trier die japanische Studentin Mutsuko Ayano getötet. Keine drei Wochen später ermordete er im bayerischen Regensburg eine Blumenhändlerin. Der Schaustellergehilfe wurde kurz darauf geschnappt, später zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt. Er sitzt immer noch in der Justizvollzugsanstalt Straubing ein – seit mittlerweile 35 Jahren. Damit ist Janusz K., über dessen Fall der Trierische Volksfreund heute in seiner Serie über spektakuläre Verbrechen berichtet, eine Ausnahme.

Nach einer Erhebung der Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden wurden zu lebenslanger Haft Verurteilte in den zurückliegenden anderthalb Jahrzehnten im Durchschnitt nach 18 bis 20 Jahren entlassen.

Derzeit sitzen rund 1900 Lebenslängliche in deutschen Gefängnissen; in der Regel, weil sie einen Menschen getötet haben. Auf Mord und besonders schwere Fälle von Totschlag steht in Deutschland lebenslange Haft. Sie kann frühestens nach 15 Jahren zur Bewährung ausgesetzt werden. In Rheinland-Pfalz traf dies nach einer Auflistung des Justizministeriums auf etwa jeden dritten „Lebenslänglichen“ zu. Von den 354 seit 1945 zu lebenslanger Haft verurteilten Straftätern wurden 120 auf Bewährung entlassen und 52 Insassen begnadigt. 84 weitere Häftlinge starben hinter Gittern, was in den Fällen wirklich lebenslänglich bedeutete, wurden ausgewiesen oder wegen Haftunfähigkeit entlassen.

Rund 100 „Lebenslängliche“ sitzen in Rheinland-Pfalz aktuell noch in Haft. Etwa die Hälfte davon hat noch keine 15 Jahre verbüßt, einige sitzen aber auch schon seit über 30 Jahren. Einen Grund, an den gesetzlichen Vorschriften in diesem Bereich etwas zu ändern, sieht man im Mainzer Justizministerium nicht. Sie seien geeignet, um dem Spannungsverhältnis zwischen dem Anspruch des Verurteilten auf eine Chance zur Entlassung und dem Sicherheitsinteresse der Allgemeinheit Rechnung zu tragen, sagt eine Sprecherin von Justizminister Herbert Mertin (FDP).