25 Kilometer Autobahn fehlen Neue Autobahnpläne des Bundes: Was passiert mit dem A1-Lückenschluss in der Eifel?

In Kreisen der rheinland-pfälzischen Ampel geht man nämlich ohnehin davon aus, dass die Lücke der A1 geschlossen wird. Auf der Liste der Bundesregierung stehe die Autobahn nicht, weil das Verfahren beim Bauprojekt schon zu weit fortgeschritten sei, heißt es in Mainzer Kreisen. Das Verkehrsministerium will das so nicht erklären. Wie ein Sprecher auf TV-Anfrage aber erklärt, sei vorgesehen, noch in diesem Jahr für den rheinland-pfälzischen Abschnitt zwischen Kelberg und Adenau „einen Planfeststellungsbeschluss zu erlassen“. „Das Verkehrsministerium hält den Lückenschluss weiterhin für eines der bedeutendsten Infrastrukturprojekte“, so der Sprecher.