Gesundheit : Was sagen unsere Bundestagsabgeordneten?

Trier Bei sechs Patienten wurden 2018 in den Krankenhäusern in Bitburg und Trier Organe entnommen, um sie anderen Menschen, die womöglich seit Jahren auf ein neues Herz, eine neue Niere oder eine Lungen warten, zu transplantieren.

Der Präsident der Landesärztekammer, Günther Matheis , spricht sich dafür aus, Bürger bei der Entscheidung für eine Organspende stärker als bisher in die Pflicht zu nehmen. „Wenn es mehr Möglichkeiten gibt, Leben zu retten, ist dies für die Kranken und ihre Familien Ausdruck der Solidarität“, sagt der Chirurg im Trierer Brüderkrankenhaus unserer Zeitung. Er hofft, dass sich die Bundestagsabgeordneten in der für Donnerstag angesetzten Abstimmung mehrheitlich für die sogenannte Widerspruchslösung (siehe nebenstehenden Text) aussprechen werden: „Aus medizinischer Sicht ist die Widerspruchslösung ein wichtiger Schritt, damit Schwerstkranken auf der Warteliste rascher geholfen werden kann und damit weniger Patienten sterben, während sie auf ein lebensrettendes Organ warten.“ Das Selbstbestimmungsrecht bleibe auch bei der Widerspruchslösung erhalten, denn, so Matheis, „schließlich kann jeder seinen Willen hinterlegen, wenn er keine Organe spenden möchte“.

(dpa) Der Ausweis: Wer Organspender sein will, braucht den Organspendeausweis. Diesen gibt es zum Beispiel in Apotheken und Arztpraxen. Die Entscheidung für oder gegen eine Spende wird nirgendwo registriert. Wer seine Meinung ändert, muss nur den Ausweis vernichten.

Die Bundestagsabgeordneten in der Region sind jedoch mehrheitlich gegen die Widerspruchslösung. „Wir dürfen das Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Körper nicht einschränken“, sagt etwa die Trierer Grünen-Bundestagsabgeordnete Corinna Rüffer. „Wer sich mit höchstpersönlichen Fragen wie der Organspende nicht auseinandersetzen möchte, darf dazu nicht gezwungen werden“, so die Politikerin. Ähnlich lautet auch die Argumentation der Trierer Linken-Abgeordneten Katrin Werner: Der Staat sei in der Verantwortung, mehr für die Aufklärung und Stärkung der Bereitschaft zur Organspende zu tun. „Die regelmäßige Aufklärung in Ausweis­stellen und Arztpraxen scheinen mir dazu der richtige Weg“, sagt Werner.