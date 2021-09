Auslese : Was sind vegane Weine?

Premiere im Hause Kerl. Am heutigen Samstagabend koche ich mit Freunden ein Menü. Kein gewöhnliches Mahl, sondern ein veganes, weil einer unserer Gäste Veganer ist. Natürlich muss auch der Wein dazu vegan sein.

Was aber ist veganer Wein überhaupt? Da sind doch ohnehin keine Tiere drin, fragt man sich. Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut erklärt, dass Gelatine, Hühnereiweiß, Kasein, also der wichtigste Eiweißbestandteil der Milch, oder die Hausenblase (die getrocknete Schwimmblase einer Störart) zum Klären von Wein benutzt wird. Das ist wichtig für die Optik. Winzer klären oder schönen ihren Wein in der Regel. Das ist nichts verwerfliches. Wenn sie etwa Eiweiß in den noch trüben Wein geben, binden die Proteine die Trübstoffe. Diese setzen sich am Boden des Fasses oder Tanks ab und der Winzer holt sie am Ende wieder aus dem Wein herraus. „In vielen Fällen aber sind Weine heute sowieso vegan“, sagt Büscher. „Winzer setzen etwa Erbsenproteine statt Gelatine oder Hühnereiweiß ein.“