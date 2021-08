Notruf : Was tun nach einem Verkehrsunfall? Polizei gibt Hinweise für Ersthelfer

Morbach Verkehrsunfälle geschehen jeden Tag, oft gibt es Verletzte. Jeder kann in die Situation kommen, als Ersthelfer an einer Unfallstelle einzutreffen. Diese Regeln sind dann wichtig.

Eine unangenehme und fordernde Situation, die aber jeden treffen kann: Man ist Ersthelfer bei einem Verkehrsunfall oder sogar selber darin verwickelt. In dieser Ausnahmesituation besteht bei vielen Unsicherheit, was zu tun ist. Die Polizei Morbach will daher einige Tipps geben und die W-Fragen beim Absetzen eines Notrufs nochmals erläutern, die immer in Erste-Hilfe-Kursen und in Fahrschulen thematisiert werden. Nach einem Crash muss die Unfallstelle so schnell es geht abgesichert werden, um sowohl seine eigene Sicherheit zu gewährleisten als auch andere Verkehrsteilnehmer vor der Gefahrenstelle zu warnen. Die drei wichtigsten Maßnahmen: