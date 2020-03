Gesundheit : Was tun, wenn die Schule geschlossen wird?

Trier In sieben Schulen im Land fällt vorerst Unterricht aus, weil es im Umfeld Coronainfektionen gegeben hat. Diese Woche will das rheinland-pfälzische Bildungsministerium neue Empfehlungen für Klassenfahrten herausgeben.

Sieben Schulen in Rheinland-Pfalz bleiben ab heute vorerst geschlossen, weil es im Umfeld Coronainfektionen gegeben hat. Wie die zuständige Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier gestern mitteilte, fällt aus diesem Grund der Unterricht an der Grundschule und der Integrierten Gesamtschule im pfälzischen Wachenheim aus. Dort wurde bei einem Lehrer eine Infektion nachgewiesen. Auch zwei Gymnasien und zwei Realschulen plus in Andernach und eine Grundschule in Koblenz bleiben erst einmal geschlossen.