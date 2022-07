Reportage : Wasser spritzt, der warme Fahrtwind weht

Der Ultimative Selbsttest im Sommer: Unsere Autorin Franziska Wonnebauer versucht sich beim Wakeboarden in Riol. Foto: Andreas Sommer

Am Triolago-Freizeitsee kann man nicht nur entspannen, sondern sich auch beim Wasserski sportlich verausgaben: Unsere Reporterin hat den Sport ausprobiert und getestet, ob auch Anfänger beim Wasserski in Riol eine Chance haben.

Es ist ganz normal, dass du fällst“, sagt mir der Betreiber des Wakeparks Triolago in Riol (Kreis Trier-Saarburg), Jerry Fenno, gleich zu Beginn. Ich blicke auf den See, auf dem einige Wakeboard-Fahrer lässig übers Wasser gleiten. Ein bisschen mulmig ist mir schon zumute, wenn ich daran denke, dass ich dort gleich auf einem Paar Skier an einem Seil mit 20 km/h über das Wasser gezogen werde. Ich ziehe den gelben Gurt meiner Schwimmweste enger und tapse Richtung Steg, die Skier unter die Arme geklemmt.

Bevor es losgeht, lese ich die Sicherheitshinweise: In den Kurven soll ich mittig durch die orangefarbenen Bojen fahren, wenn ich rauswill, fahre ich durch die weißen Bojen. Soweit alles klar. Ich schnalle die Skier an und lasse mir von einem Mitarbeiter genau erklären, wie ich mich positionieren muss: In die Hocke gehen, die Füße parallel stellen, sodass sich die Skier nicht überkreuzen. Die Arme nach oben strecken, mit den Händen die „Hantel“, also den Holzgriff und zugleich das Endstück des Seils greifen, das vom Umlaufseil um den See gezogen wird. Sobald ich mich sicher fühle, kann ich aufstehen. In der Hocke bleiben sei aber einfacher. Als es soweit ist, gibt der Mitarbeiter mir einen Schubs. Dann werde ich vom Seil aufs Wasser gezogen. Das Seewasser spritzt zu allen Seiten, sodass ich die Augen zusammenkneifen muss. Ich spanne alle Muskeln an und denke noch: „In der Kurve durch die orangefarbenen Bojen fahren.“ Aber bis dahin schaffe ich es erst gar nicht.

Schon wenige Meter nach dem Start verliere ich meine Skier, halte die Hantel trotzdem weiterhin fest, sodass ich bäuchlings übers Wasser gezogen werde. Ich muss feststellen, dass Wasserski ohne Skier keinen Sinn ergibt. Also lasse ich mich fallen. Platsch. Das Wasser ist mit fast 25 Grad wohlig warm und trotzdem kälter als die Sommerluft. Und während ich angenehm überrascht von dieser wohltuenden Erfrischung in die Mittagssonne blinzele, treiben meine Skier in gefühlten zehn Metern Entfernung auf dem Wasser. Dummerweise liegen sie mitten auf der Fahrbahn. Während ich zu den Skiern schwimme, muss ich aufpassen, den Wakeboard-Fahrern nicht in die Quere zu kommen. Der mir schon bekannte Mitarbeiter des Wakeparks ruft mir vom Ufer aus zu, dass die Profis schon auf mich aufpassen würden. Ich warte, bis die Bahn frei ist, sammle die Skier ein und schwimme zum Ufer, die Skier vor mir herschiebend.

Als ich mich aus dem Wasser gezogen habe, brauche ich eine kurze Verschnaufpause. Mein erster Versuch war buchstäblich ein Reinfall. Aber so schnell gebe ich nicht auf. Ich schnalle die Skier wieder an, diesmal so eng wie möglich. Beim zweiten Mal klappt es schon besser. Das Seil zieht mich nach vorne, ich halte mit geballter Muskelkraft dagegen und bleibe brav in der Hocke, auch wenn das auf Dauer spürbar in die Oberschenkel geht. Als ich die ersten Meter hinter mich gebracht habe, fängt es an, Spaß zu machen. Das Wasser spritzt, der warme Fahrtwind weht um meine Nase.

Ich bin überrascht, dass ich es fast bis zur Hälfte des Sees schaffe, bevor das Seil plötzlich lockerer wird, ich das Gleichgewicht verliere und ins Wasser plumpse. Ein Mitarbeiter erklärt mir später, dass ich wahrscheinlich die Kurve zu eng genommen habe.

Ich bin nicht nur die einzige Wasserskifahrerin, sondern auch die einsame Schwimmerin im See. Die Wakeboardfahrer sausen wieder an mir vorbei. Sie lehnen sich lässig zurück, fahren einhändig auf die Hindernisse im See zu, die einem versunkenen Skatepark ähnlich über den See verteilt sind. Die Profis drehen sich in der Luft und landen wieder elegant auf dem Wasser. Im Gegensatz zu meiner Frisur sind ihre Haare noch trocken.

Am Ufer angekommen, tapse ich über den warmen Asphalt zurück zum Wakepark. Weil ich es dieses Mal fast um den halben See geschafft habe, brauche ich knappe fünf Minuten zurück. Ob ich es beim nächsten Mal noch ein Stück weiter schaffe?

Während ich zurück zur Station laufe, sehe ich mir die Gegend an: Der Wakepark liegt an einem der Freizeitseen Triolago inmitten einer grünen Panoramalandschaft. Seit 2012 kann man hier Paarski und Wakeboard fahren. 2017 gestaltete der heutige Betreiber Jerry Fenno den Park um, ließ eine Terrasse mit Kiosk anbauen und die Wiesen anlegen. Die Wassersportanlage in Riol ist laut Fenno eine der innovativsten, weil viele Vorgänge automatisiert seien. Professionelle Wassersportler kommen vor allem wegen der Hindernisse im Wasser her und wegen der Wettbewerbe, die im Wakepark Triolago stattfinden. So richtete Fenno zum Beispiel diesen Juli im Wakepark die ersten Landesmeisterschaften im Wakeboarding aus (der Trierische Volksfreund berichtete).

Von Wettbewerben bin ich meilenweit entfernt – und ich bin nicht die Einzige: Als ich die Wakeparkstation erreiche, jubelt eine Gruppe Jugendlicher ihrer Freundin zu, die sich wie ich zum ersten Mal im Wasserskifahren versucht. Als auch sie wenige Meter hinter dem Startbereich ins Wasser fällt, bin ich ein bisschen erleichtert, denn es scheint nicht an mir zu liegen. Auch Fenno versichert mir: „80 Prozent der Anfänger schaffen es nicht weg vom Startbereich. Für deine ersten Versuche war das also schon ganz ordentlich!“ Er empfiehlt Anfängern, mindestens zwei Stunden Wasserski zu buchen, weil man in der Regel erst in der zweiten Stunde „die zweite Hälfte des Sees kennenlernt“. Danach könne man auch aufs Wakeboard umsteigen. Auch preislich lohnt sich eine Zwei-Stunden-Karte: Eine Stunde kostet für einen Über-18-Jährigen inklusive Wasserski und Schwimmweste 21 Euro, zwei Stunden kosten 27 Euro. Hinzu kommt beim ersten Besuch das RFID-Band, das Besucher vor der ersten Fahrt für fünf Euro kaufen müssen. Das Bändchen ist die Eintrittskarte am Startbereich. Hält man es vor den Scanner, ploppt auf dem Bildschirm zudem ein Steckbrief zum Fahrer auf.

Zurück im Wasser: Bei meinem dritten und vierten Versuch schaffe ich es um den halben See, also fast 330 Meter, pralle aber wieder mit dem Oberkörper aufs Wasser auf. Meine Schutzweste fängt den Sturz zum Glück ab. Trotzdem fällt mir das Atmen bis zum Abend etwas schwerer. Als ich aus dem Wasser steige, hüpft ein Frosch knapp an meinem Fuß vorbei. Idylle und Action liegen manchmal so nah beieinander! Die Wakeboardfahrer surfen immer noch elegant übers Wasser. Vielleicht probiere ich das auch irgendwann mal aus. Für heute bin ich jedoch erst einmal stolz, dass ich „den Sprung ins kalte Wasser gewagt“ habe (verzeihen Sie das Wortspiel).

Da fährt sie hin: Bei ihrem dritten und vierten Versuch schafft unsere Autorin es um den halben See. Foto: Andreas Sommer

Das fährt sie hin: Franziska Wonnebauer versucht sich beim Wakeboarden in Riol. Foto: Andreas Sommer