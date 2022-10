Die Fussbroichs : „Papa ist gestern Nacht friedlich eingeschlafen“: Kölsche Fernseh-Legende stirbt mit 81 Jahren

Köln/Trier Wer in den 90ern den Fernseher einschaltete, kam an dieser Familie nicht vorbei: die Fussbroichs. Die „echt kölsche“ Familie aus dem Stadtteil Buchheim war ein wahrer Hingucker im WDR. Nun ist Familienoberhaupt Fred gestorben. Erinnerungen an einen Mann, von dem so manche ausgesprochene Lebensweisheit unvergessen bleibt.

Fred, Annemie und de Frank – die Fussbroichs, sie waren die Protagonisten des ersten echten Reality-Formats im deutschen Fernsehen. Wenn die Fussbroichs ab Beginn der 90er im WDR zu sehen waren, konnten Tausende nicht wegsehen. Zu schön, wie sich die echt kölsche Arbeiterfamilie aus dem rechtsrheinischen Stadtteil Buchheim durch den Alltag schlängelte. Niemand wusste besser wie das Leben funktioniert als Fred Fussbroich, der Mann mit der pudeligen Minipli-Frisur. Legendär bis heute seine in Stein gemeißelten Sätze à la: „Wenn et klappt, dann klappt et“.

Ob bei Freds letztem Arbeitstag beim Kölner Kabelwerk Felten & Guilleaume, bei Annemies Geburtstagspartys oder beim Urlaub auf Rhodos – die WDR-Kamera war dabei. Im Jahr 2003 war schließlich Sense, die Serie endete. Seither machte besonders Sohn Frank öffentlich weiter auf sich aufmerksam, unter anderem mit Auftritten in diversen Trash-Fernseh-Formaten wie Big Brother.

Wie nun bekannt wurde, ist Fred Fussbroich Anfang der Woche im Alter von 81 Jahren verstorben. Sohn Frank bestätigte am frühen Mittwochmorgen auf Anfrage der Deutschen-Presse-Agentur: „Ja es ist wahr, der Papa ist gestern Nacht um 01.30 friedlich eingeschlafen.“ Eine Nachricht, die viele Anhänger der Serie traurig machen dürfte.

Freds Tod nimmt der WDR nun zum Anlass, ausgewählte Folgen der legendären Doku-Soap zu wiederholen. Vier ausgewählte Folgen sollen am späten Donnerstagabend (20. Oktober, 23.30 Uhr) zu sehen sein.