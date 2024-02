Behörde Heribert Wilhelmi geht, Reinhilde Willems wird neue Chefin der Trierer Arbeitsagentur

Wechsel an der Spitze der Agentur für Arbeit Trier: Vom 1. April an wird Reinhilde Willems Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Trier. Sie löst damit Heribert Wilhelmi ab, der nach über 10 Jahren als Agenturleiter in den Ruhestand geht.

19.02.2024 , 15:31 Uhr

Heribert Wilhelmi verlässt die Agentur für Arbeit Trier. Nachfolgerin wird Reinhilde Willems. Foto: Arbeitsagentur Foto: Helmut Thewalt,Trier

Der Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit hat dem Vorschlag des Vorstands der Bundesagentur für Arbeit in seiner letzten Sitzung einstimmig zugestimmt.