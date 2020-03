Gesundheit : Wegen Corona-Hamsterkäufen – Land lockert Verbot der Sonntagsarbeit

Mainz Damit Supermärkte, deren Regale wegen Hamsterkäufen leergekauft werden, wieder schneller Nachschub bekommen, lockert das Land das Sonntagsarbeitsverbot.

„Es muss gewährleistet sein, dass der Bedarf der Bevölkerung an Lebensmitteln und Hygieneartikeln zu jeder Zeit gedeckt werden kann“, sagte Arbeitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD). Die Hamsterkäufe führten dazu, dass in einigen Geschäfte Regale bestimmter Waren weitgehend leergeräumt seien. „Damit die Regale gerade zu Wochenbeginn wieder aufgefüllt sind, kann in den Warenlagern in Rheinland-Pfalz das Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit jetzt auf Antrag gelockert werden“, erklärte die Ministerin.