Luxemburg Die Ausbreitung des Corona-Virus hat auch Auswirkungen auf den Flugverkehr. Luxair-Kunden können kostenlos Flüge nach Mailand und Venedig stornieren.

Das teilt die luxemburgische Fluggesellschaft Luxair auf Ihrer Internetseite mit. Hintergrund ist die Ausbreitung des Corona-Virus in Italien. Die irische Fluggesellschaft Ryanair bietet derzeit keine kostenlosen Stornierungen von Italien-Flügen an. Sie teilt mit: „Zurzeit verkehren alle Ryanair-Flüge aus und nach Italien regulär, da sich die Empfehlungen der italienischen Behörden an Fluggesellschaften oder Passagiere derzeit nicht verändert haben. Wir möchten unseren Passagieren zusichern, dass unsere bestehenden Richtlinien und Verfahren mit den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der EASA in Einklang stehen.“