Traditionen : Echternacher Springprozession fällt erneut aus

Ein Bild aus vergangenen Tagen: Die Springprozession in Echternach im Jahr 2019. Foto: Julia Nemesheimer

Echternach Die Echternacher Springprozession ist eine ungewöhnliche Prozession, die jedes Jahr Tausende Gläubige anlockt. Nun soll die Prozession zum zweiten Mal abgesagt werden. Wird es ein Ersatzprogramm geben?

Die traditionelle Echternacher Springprozession fällt auch in diesem Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer. Das teilte am Dienstag der Echternacher Willibrordus-Bauverein mit. Der Bauverein ist Mitorganisator der alljährlich am Pfingstdienstag abgehaltenen Prozession.