Jagd : Deutlich weniger Wildschweine in Rheinland-Pfalz geschossen - Warum das zum Problem werden kann

Wildschweine sind Allesfresser. Auf dem Speiseplan stehen unter anderem Gras, Kräuter, Früchte sowie Würmer, Insekten und Mäuse. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Trier In Rheinland-Pfalz wurde in der Jagdsaison 2020/21 rund 45 Prozent weniger Schwarzwild erlegt als in der vorherigen. Haben sich die Tiere durch mehr Vorgärten oder Felder gewühlt? Wir haben nachgefragt.