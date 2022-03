Tanken und heizen : Öl-Preise explodieren - Sprit und Heizöl werden immer teurer

Trier Tanken wird noch teurer. Die Preise für Sprit sind in der Region erneut gestiegen. Auch für Heizöl muss immer mehr Geld ausgegeben werden.

Die Preise an den Zapfsäulen steigen immer weiter. Mittlerweile kostet der Liter Diesel in Trier zum Teil über 2,20 Euro. Auch außerhalb von Trier, etwa in Bitburg oder in Hermeskeil, ist der Dieselpreis mittlerweile über die Zwei-Euro-Marke geklettert. Der Liter Super kostet in Trier in Schnitt 2,22 Euro, in Bitburg muss dafür zwischen 2.10 und 1,14 bezahlt werden. Haupttreiber des Anstiegs an der Zapfsäule sind die Ölpreise, die im Zuge des Konflikts in der Ukraine nach oben geschossen sind.