Militär : „Für Frieden und Freiheit kämpfen“ vs „Eingriff in den Lebenslauf“ - Das meinen Politiker aus der Region zur Wehrpflicht-Debatte

Trier Der Etat der Bundeswehr soll um 100 Milliarden Euro aufgestockt werden. Gleichzeitig werden Stimmen nach der Wiedereinführung einer Wehrpflicht laut. Die Politiker der Region sehen das eher mit gemischten Gefühlen.

Der Krieg in der Ukraine hat in Deutschland die Einstellung zur Bundeswehr verändert. Seit der Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Sonntag vor einer Woche, in der er ankündigte, die Bundeswehr zu modernisieren und reformieren und dafür 100 Milliarden Euro bereitzustellen, ist klar, dass aus der Armee eine schlagkräftige Truppe gemacht werden soll. „Es ist unsere Verantwortung, die Streitkräfte auch zum Schutz unserer Bündnispartner zur wirksamsten Armee Europas zu machen. Dieses Potenzial soll niemals eingesetzt werden, aber der Abschreckung dienen“, sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) unserer Redaktion.

Dabei geht es auch darum, wie das für die Modernisierung der Bundeswehr notwendige Personal rekrutiert werden soll. Daher wird nun über die Wiedereinführung der Wehrpflicht diskutiert. Eine Mehrheit der Deutschen ist dafür, diese wieder einzuführen. Bei einer Umfrage geben 47 Prozent der Befragten an, für eine Rückkehr zur Wehrpflicht zu sein, 34 Prozent lehnen dies ab.

Die Wehrpflicht war 2011 nach 55 Jahren ausgesetzt worden, was praktisch ein Ende von Wehr- und Zivildienst gleichkam.

Konrad: „Das letzte, was junge Menschen nach zwei Jahren Pandemie brauchen, ist ein staatlicher Eingriff in ihren Lebenslauf.“

Bei den Bundestagsabgeordneten aus der Region zeigt sich ein differenziertes Bild, was die Wehrpflicht und die angekündigten Milliarden-Investitionen in die Bundeswehr angeht.

Die Hunsrücker FDP-Abgeordnete Carina Konrad, ist gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Den jungen Menschen sei in zwei Jahren Pandemie viel zugemutet worden. „Das Letzte, was sie jetzt brauchen, ist ein staatlicher Eingriff in ihren Lebenslauf“, sagte sie unserer Redaktion. Besser sei es, den Beruf des Soldaten und der Soldatin attraktiver zu machen. „Wir müssen stattdessen Strukturen verbessern und die Truppe so gut ausrüsten, dass sie die modernste Armee Europas wird. Das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro ist dazu der richtige Weg“, so Konrad.

Schnieder: „Es muss auch über eine allgemeine Dienstpflicht diskutiert werden.“

Er sei „froh und erleichtert“, dass der Bundeskanzler sowie SPD und Grüne die Forderung nach einer besseren Ausstattung der Bundeswehr nun teilen, sagt der Eifeler CDU-Bundestagsabgeordnete Patrick Schnieder. „Die Ziele sind realistisch, auch wenn ihre Umsetzung sicherlich Jahre in Anspruch nehmen wird.“ Allerdings stelle sich die Frage der Wiedereinführung der Wehrpflicht kurzfristig nicht. Sie sei auch abhängig von den Aufgaben und der Ausrichtung der Bundeswehr. Bei der Debatte darüber müsse auch über eine allgemeine Dienstpflicht diskutiert werden, sagt Schnieder.

Ähnlich sieht das die Wittlicher SPD-Abgeordnete Lena Werner. Die Debatte über eine Wehrpflicht sei in der aktuellen Situation „in keiner Weise hilfreich“. Werner sagt: „Was angesichts des Krieges in der Ukraine nötig ist, ist eine gut ausgerüstete, mobile und spezialisierte Bundeswehr und keine Überlegungen über eine allgemeine Mobilmachung.“ Vor der Rückkehr zur allgemeinen Wehrpflicht müsse eine umfassende und tiefgehende Debatte in Gesellschaft und Politik geführt werden. „Wir sollten in der aktuellen dramatischen Lage keine Scheindebatten über eine Wiedereinführung der Wehrpflicht führen, sondern energisch daran arbeiten, die tatsächlichen sicherheitspolitischen Herausforderungen zu lösen.“ Zu den von Scholz angekündigten Investitionen in die Bundeswehr sagt Werner: „Geld alleine kann die Probleme der Bundeswehr nicht lösen. Wir müssen sicherstellen, dass auch die Beschaffungsprozesse im Zuge dessen überprüft und verbessert werden.“

Der Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine markiere eine Zeitenwende in der europäischen Sicherheitsordnung, sagt die Trierer SPD-Abgeordnete Verena Hubertz. „Wir müssen uns auf neue Szenarien, also konkrete Bedrohungen, in Europa einstellen und dafür Vorsorge treffen. Deutschland wird in Zukunft mehr in Sicherheit investieren und einen größeren Beitrag in Verteidigungsbündnis Nato leisten müssen.“ Eine Rückkehr in die Wehrpflicht trage aber derzeit nicht dazu bei, „schnell auf diese neuen Bedrohungsszenarien reagieren zu können", so Hubertz.

Böhr: „Für Frieden und Freiheit muss man bereit sein zu kämpfen.“

Die Trierer Grünen-Abgeordnete Corinna Rüffer ist sowohl gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht als auch gegen die das 100-Milliarden-Programm. „Wir dürfen jetzt nicht in blindem Aktionismus handstreichartig unsere gesellschaftlich-politische Haltung von Deeskalation, Abrüstung und Entspannung über Bord werfen“, sagt sie. Und weiter: „Was wir brauchen ist das Gegenteil von Aufrüstung und einem Primat des Militärischen, nämlich Rüstungskontrolle und eine stabile europäische Friedensarchitektur. Verantwortungsvolle Politik darf sich nicht von Hektik und Stimmungen leiten lassen, sondern muss sich mit diesen Fragen ausführlich auseinandersetzen.“